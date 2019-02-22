Guardian: из-за проблем в Венесуэле Латинской Америке грозит риск эпидемий

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Эксперты предупредили, что из-за проблем в системе здравоохранения Венесуэлы Латинской Америке грозит распространение эпидемий, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на статью в научном журнале Lancet Infectious Diseases.

В частности, речь идет о таких заболеваниях, как малярия и лихорадка денге, распространение которых «в беспрецедентных масштабах» угрожают Латинской Америке после краха венесуэльской системы здравоохранения.

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По словам экспертов, риск эпидемии увеличивается в том случае, если Венесуэла не примет помощь в борьбе с распространяющимися вспышками малярии, денге и других болезней, от которых страдает население страны.

В материале говорится, что Венесуэла когда-то была «региональным лидером» в борьбе с малярией, но проблемы в здравоохранении повлекли за собой массовый отток медиков из страны, что создало чрезвычайную ситуацию, которая имеет отношение ко всему латиноамериканскому региону.