Разбросанные посылки у дороги под Липецком украли после вскрытия почтовой машины

Украдены десятки посылок, которые были разбросаны в поле у дороги в Липецкой области после того, как неизвестные вскрыли почтовую машину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

До этого в сети появились фотографии и видео, на которых видно, как заснеженное поле засыпано почтовыми посылками.

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По словам источника, автомобиль с грузом следовал из Москвы в Краснодар. Ночью водитель машины остановился и вышел прогуляться, а когда вернулся, то обнаружил, что машину вскрыли.

Местные жители также рассказали, что, прогуливаясь по городу находили вскрытые пакеты от посылок.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников.

Ранее сообщалось, что жителя Сочи осудили на год за покупку «шпионских ручек» в интернете.