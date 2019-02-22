Арестован замдиректора новосибирской сердечно-сосудистой клиники Минздрава

Центральный районный суд Новосибирска отправил под арест замдиректора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава России Евгения Покушалова, сообщает РИА «Новости».

Покушалова подозревают в хищении около 1,3 млрд руб. Судья Алла Веселых объявила, что замдиректора медцентра арестован до 19 апреля 2019 года.

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В судебном постановлении также сказано, что следователям удалось установить достаточные данные для подозрения Покушалова в совершении «вменяемого преступления».

Ранее сообщалось об аресте бывшего первого заместителя гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Константина Наумова.