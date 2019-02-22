В Венгрии назвали «полуфашистским» закон об образовании на Украине

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Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство приняло «полуфашистский» закон об образовании. Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

По его словам, украинский кабмин «попирает права меньшинств».

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Гуйяш подчеркнул, что Будапешт по-прежнему ожидает того, что Украина внесет изменения в законодательство.

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, по котором весь процесс обучения в стране нужно перевести на украинский язык к 2020 году.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились.