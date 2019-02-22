Во ВШЭ прояснили ситуацию с корью

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Роспотребнадзор снял все ограничительные меры из-за заболевания корью студента факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как отмечается, с 25 февраля занятия начнутся в штатном режиме.

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«С 22 февраля 2019 года все ограничительные мероприятия по предписанию о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по кори в НИУ ВШЭ, включая отстранение от занятий не привитых и не болевших корью студентов, снимаются», — отметили в пресс-службе ВШЭ.

Подчеркивается, что в результате принятых мер никто, кроме заболевшего студента, больше не заразился.

Ранее сообщалось, что ВШЭ отстранила от занятий почти 500 студентов из-за кори.