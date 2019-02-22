Сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора
Сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 10.17 по местному времени (13.17 мск) в 132 километрах к юго-востоку от города Палора.
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Уточняется, что очаг землетрясения был на глубине 152 километров.
В агентстве уточнили, что информации о возможных жертвах или разрушениях пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.