Сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 10.17 по местному времени (13.17 мск) в 132 километрах к юго-востоку от города Палора.

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Уточняется, что очаг землетрясения был на глубине 152 километров.

В агентстве уточнили, что информации о возможных жертвах или разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.