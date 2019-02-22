Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с косатками в Приморье. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин поручил разобраться с этой проблемой, так как ее нужно решать быстро.

«Дело в том, что сейчас там некоторые ограничительные меры введены, насколько нам известно. Поэтому нужно сначала разобраться с ситуацией де-юре», — отметил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что затягивать решение проблемы нельзя, потому что животные страдают.

«Поэтому потребовалось такое поручение главы государства», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморском крае.