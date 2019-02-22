Экс-начальника полковника Захарченко повысили до генерал-лейтенанта
Бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В агентстве уточнили, что Курносенко является руководителем антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России.
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«Присвоить специальные звания… генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрею Анатольевичу», — отмечается в указе президента России Владимира Путина.
Как отмечается, Курносенко сохранил свой пост после скандала с обнаружением в квартире сестры Захарченко склада наличных на 8,5 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура нашла у полковника Захарченко еще полмиллиарда рублей.