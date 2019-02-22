Выставленного в гробу у здания самарского правительства мужчину похоронили

Мужчину, тело которого в гробу выставили у здания правительства Самарской области, похоронили. Об этом рассказала РИА «Новости» бывшая гражданская жена покойного Анна Плотникова.

По ее словам, тело захоронили в поселке Мирный Красноярского района региона.

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«Я не знаю, почему там. Место мне предложила похоронная компания, не власти. А мне уже все равно где, лишь бы похоронить», — отметила Плотникова.

Ранее сообщалось, что отвезшая к самарскому правительству гроб мужа россиянка отказалась от помощи.

Женщина обратилась в ИП по оказанию ритуальных услуг для организации похорон. 21 февраля землекопы приехали на место на кладбище Рубежное, где должны были вырыть могилу. Как пояснил местный депутат, туда якобы приехали около 20-30 человек, которые не дали сотрудниками ИП выкопать могилу. В итоге, когда женщина приехала с гробом покойного, ей предложили перенести похороны на следующий день, она отказалась и отвезла гроб к зданию правительства региона.