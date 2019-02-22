Прокуратура начала проверку после сожжения пяти верблюдов ради «укрепления России»

В Иркутской области прокуратура города Ангарска начала проверку после появлении в СМИ сообщений об обряде жертвоприношения, в ходе которого были сожжены пять верблюдов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее на YouTube появился видеоролик, где байкальские шаманы провели обряд с жертвоприношения. По словам шаманов, они впервые провели массовый обряд «Жэн тэнгэри яба» на укрепление России и ее народов.

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«Прокуратурой города Ангарска организованы и проводятся проверки по факту опубликования… информации о совершении на территории Ангарского городского округа обряда с жертвоприношением верблюдов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после того, как в Сургуте напротив роддома закололи барана.