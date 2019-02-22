ЕСПЧ отказал Киеву в обеспечительных мерах по инциденту в Керченском проливе

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворять запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании украинских моряков в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Как отмечается, запрос украинских властей основывался на информации о том, что состояние троих задержанных моряков требует специализированной медицинской помощи. Эти сведения были получены от адвокатов и родственников задержанных моряков. Помимо этого, украинская сторона пыталась оспорить качество предоставленной медицинской помощи со стороны России.

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«Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований», — отметили в Минюсте России.

Уточняется, что ЕСПЧ не увидел новых аргументов в этом запросе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в подготовке очередной провокации в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.