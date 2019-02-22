МВД: молдавский политик с сообщниками вывел из России 37 млрд рублей

Молдавский политик, бизнесмен и олигарх Владимир Плахотнюк вместе с сообщниками незаконно вывел из России 37 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В МВД заявили, что граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество, которое осуществляло «крупномасштабные незаконные валютные операции».

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«Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство России Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, в 2013-2014 годах они со счетов двух российских банков «по надуманным основания и подложным документам» перечисляли деньги в BC Moldindconbank S.A. и другие неназванные иностранные организации.

В прошлом году Центробанк оценил объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж в 2017 году.