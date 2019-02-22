СК заинтересовался нападением бойцовой собаки на беременную женщину на Камчатке

Камчатские следователи начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки бойцовой породы на беременную женщину, сообщается на сайте управления СК по региону.

В ведомстве уточнили, что, по данным СМИ, инцидент произошел в городе Петропавловск-Камчатский. Отмечается, что в результате нападения женщина получила телесные повреждения.

Реклама

«Будут тщательным образом изучены все факты, изложенные в СМИ», — заверили в местном СК.

В октябре прошлого года сообщалось, что две собаки насмерть загрызли заводчицу в Подмосковье.