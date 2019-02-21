Дагестанский блогер Алибек Мирзеханов арестован в Москве

Тверской суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова по подозрению в призывах к терроризму, передает ТАСС.

Блогер был задержан во время драки в кафе «Неолит».

Дело о драке против него было прекращено, возбуждены дела по ч. 2 ст. 205.5 УК («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической») и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка в террористическую деятельность»).

Реклама

Срок ареста определен до 20 апреля. Защита намерена обжаловать решение в Мосгорсуде.

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве 15 февраля.