Россиянин Винник прекратил голодовку в греческой тюрьме

Россиянин Александр Винник поговорил с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и согласился временно прекратить голодовку, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвокатов.

Винник за время голодовки потерял в весе более 7 кг.

Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

Сейчас имеются решения о выдаче Винника в США, в Россию и во Францию.