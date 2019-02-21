В УПЦ заявили об отсутствии церквей, готовых признать «новую церковь» Украины

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Заместитель главы отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич заявил о том, что ни одна поместная православная церковь не хочет признавать «новую церковь» Украины, передает РИА «Новости».

«На данный момент нет ни единой поместной православной церкви, которая готова бы признать православную церковь Украины. Наоборот, есть уже церкви, которые заявили, что признавать ПЦУ не будут. Это польская, сербская, антиохийская православная церковь», — сказал Данилевич.

Он подчеркнул, что другие церкви в скором времени заявят о непризнании новой церковной структуры на Украине.