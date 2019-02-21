Пропавшая во время пожаров в Калифорнии собака три месяца питалась скунсами

В Калифорнии 12-летний пес породы акита-ину по кличке Кингстон воссоединился со своими владельцами через 101 день после того, как пропал без вести во время крупнейшего лесного пожара в истории штата, сообщает «Би-би-си».

В последний раз семья Баллехос видела Кингстона в ноябре 2018 года. Их пес выпрыгнул и убежал из кузова грузовика, когда они эвакуировались в безопасное место.

Реклама

Поиски собаки не принесли результатов. Но члены семьи продолжали размещать листовки и связываться с приютами.

Через какое-то время пса запечатлела видеокамера добровольцев из Friends of Camp Fire Cats. Они установили ловушку и поймали Кингстона, после чего опознали его через соцсети и передали владельцам.

Судя по исходящему от него запаху, пес выжил, питаясь скунсами. Кингстон пах так сильно, что волонтеры мыли его специальным средством, которое нейтрализует запах скунса.

Отмечается, что запах, но это не помешало теплому воссоединению семьи с псом.

Ранее сообщалось, что пожар на севере Калифорнии привел к гибели 83 человек.