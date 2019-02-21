Госдума поддержала закон об ужесточении наказания за создание ОПГ

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Госдума в первом чтении проголосовала за законопроект, предполагающий ужесточение ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект внес президент России Владимир Путин.

По его предложению, создание или руководство ОПГ будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Кроме того, за это преступление будет предусмотрен штраф в размере до пяти миллионов рублей.

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За участие в собраниях организаторов подобных групп нарушителям будет грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Как отмечается, за преступления, которое совершило лицо высшего положения в преступной иерархии, будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей, либо пожизненное лишение свободы.

Ранее в Госдуме назвали сроки ужесточения наказания главарям ОПГ.