В Мюнхене произошла стрельба, есть жертвы
В Мюнхене произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, полицейская операция началась примерно в 10.50 мск на строительной площадке Ольмюллерштрассе. Полиция подтвердила гибель двух людей, среди них устроивший стрельбу.
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По предварительной информации, между работниками на стройке возник спор.
Ранее в США полиция проинформировала о гибели четырех человек в результате стрельбы в Мичигане.