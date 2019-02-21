Майклу Калви предъявили обвинение

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Следственный комитет предъявил обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, передает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

«В рамках уголовного дела следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»). Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу», — сказал источник.

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Ранее защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест.

Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».