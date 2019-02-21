Жителя Флориды задержали за мошенничество и перевод $8,5 млн в Россию

В США задержали проживающего во Флориде Игоря Бузюкова, которого подозревают в отмывании $8,5 млн и переводе их в другие страны. Об этом сообщает прокуратура Нью-Джерси.

Согласно имеющейся информации, с февраля по июль прошлого года 51-летний Бузюков вместе с несколькими людьми отмывал денежные средства при помощи мошеннической схемы с клиентами компании в Сан-Франциско. Впоследствии деньги переводили в Россию, на Украину и в Турцию.

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Уточняется, что 21 февраля задержанный предстанет перед судом Майами.

Ранее сообщалось о задержании россиянина на территории Белоруссии по делу о мошенничестве с продуктами.