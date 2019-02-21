Стало известно, какие подарки мужчины хотят получить к 23 февраля

Согласно опросу, мужчины хотят получить в День защитника Отечества гаджеты, часы или автомобиль, передает РИА «Новости».

Однако большинство из них получат в подарок средства ухода за телом (25%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%) и носки (14%). И только 1% мужчин получит автомобиль.

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Сами мужчины хотели бы получить в подарок гаджет (26%), часы (25%), автомобиль (22%) и товары для спорта (20%). Среди оригинальных желаний: «букет из вобл», «что-то для авто», «парфюм», «полет в Дубай», «перфоратор», «сладости» и «мангал».

Отмечается, что в этом году число женщин, которые планируют поздравить мужчин с 23 февраля, выросло на 13 процентных пунктов — до 93%.