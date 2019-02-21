Стала известна основная причина смерти российских мужчин

Согласно статистике Росстата, мужчины в России чаще всего умирают от болезней системы кровообращения. С данными ведомства ознакомился RT.

Отмечается, что в 2017 году из-за этих болезней, которые включают инфаркт миокарда и инсульт, погибли 102 тысячи российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).

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Второй наиболее частой причиной смерти российских мужчин стали внешние воздействия, включая ДТП, несчастные случаи, нападения и другие. Из-за этого в 2017 году погибли 86,9 тысяч мужчин трудоспособного возраста.

На третьем месте оказались смертельные случаи от новообразований — из-за них в позапрошлом погибли 42 тысячи мужчин.

Ранее в Минздраве назвали самую ожиревшую возрастную группу россиян.