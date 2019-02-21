Госслужба статистики отчиталась о сокращении населения Украины

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Государственная служба статистики Украины представила данные, согласно которым население страны в 2018 году сократилось более чем на 232 тысячи человек. Данные сведения опубликованы на сайте ведомства.

По информации госслужбы, численность населения на Украине на 1 января составляет 42153,2 тысяч человек. Также отмечается, что на 100 умерших на Украине приходятся 57 новорожденных.

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и экс-министр социальной политики Наталья Королевская заявила, что из Украины уехали миллионы людей из-за навязывания украинского языка и вступления страны в НАТО.