Госслужба статистики отчиталась о сокращении населения Украины
Государственная служба статистики Украины представила данные, согласно которым население страны в 2018 году сократилось более чем на 232 тысячи человек. Данные сведения опубликованы на сайте ведомства.
По информации госслужбы, численность населения на Украине на 1 января составляет 42153,2 тысяч человек. Также отмечается, что на 100 умерших на Украине приходятся 57 новорожденных.
Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и экс-министр социальной политики Наталья Королевская заявила, что из Украины уехали миллионы людей из-за навязывания украинского языка и вступления страны в НАТО.