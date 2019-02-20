Около 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Около 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно информации на 23.53 мск, во Внуково задержано шесть рейсов, а отменили — четыре. В аэропорте Домодедово отменили девять рейсов.

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Отмечается, что аэропорт Шереметьево не отменил и не задержал запланированные рейсы. О задержанных и отмененных рейсах в аэропорту Жуковский также не сообщается.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах вновь разрешили сидеть на полу.