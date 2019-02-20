«Королева слоновых костей» из Китая получила срок в Африке

Суд Танзании 20 февраля приговорил китаянку Янг Фенглан к 15-летнему сроку заключения за контрабанду слоновых бивней, сообщает Time.

Янг успела прослыть «королевой слоновых костей». На ее счету контрабанда более 700 слоновых бивней.

Дело против Янг возбудили в 2015 году. Ее арест стал знаковым событием в истории борьбы с истреблением слонов. Только в Танзании их популяция, по данным правительства, сократилась на 60% с 2009 по 2014 годы. В настоящее время некоторые стада восстановились.

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Природоохранное сообщество Танзании заявило, что приговор контрабандистке показывает серьезность намерений правительства покончить с контрабандой слоновой кости.

Ранее в Японии арестовали двух граждан Нигерии за контрабанду золота.