Из общежития РАН в Москве эвакуировали 270 человек

На юго-западе столицы из общежития Российской академии наук эвакуировали 270 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Отмечается, что жильцов и посетителей общежития эвакуировали из-за короткого замыкания в электрооборудовании на 11 этаже.

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По данным источника, сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали.

В настоящее время выясняются причины короткого замыкания.

Ранее сообщалось, что более 500 человек эвакуировали из общежития в Иркутске.