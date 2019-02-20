СК завел дело о международном теракте после взрывов в центре Донецка

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Следственный комитет России завел уголовное дело об акте международного терроризма после трех взрывов в центре Донецка, передает РИА «Новости».

Взрывы произошли 18 февраля.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «акт международного терроризма». Следственный комитет России, основываясь на уже имеющемся опыте расследования террористических актов, готов предпринять необходимые меры для раскрытия этого преступления», — сообщили в СК.

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18 февраля в центре Донецка произошло три взрыва, два из них — рядом с гостиницей, где проживают представители миссии ОБСЕ.

МИД России считает, что три взрыва в Донецке 18 февраля являются попыткой Киева запугать жителей Донбасса и укладываются в логику избирательной кампании Петра Порошенко.