СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли в школе в Подмосковье\

В СК возбудили уголовное дело о халатности из-за частичного обрушения кровли в столовой школы Можайского района. Об этом сообщается на официальном сайте областного ведомства.

Отмечается, что уголовное дело следователи возбудили после проверок в школе.

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В ведомстве уточнили, что на месте происшествия все еще работают следователи и криминалисты, которые изучают документы по безопасности здания и устанавливают ответственных за ремонт в школе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обрушилась кровля в школьной столовой.

Кровля обрушилась на площади 146 кв. м. В учебном заведении находились 226 человек. После обрушения занятия в школе отменили.