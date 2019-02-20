Скотланд-Ярд отреагировал на просьбу матери Скрипаля признать его пропавшим без вести

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Столичная полиция Лондона прокомментировала решение Елены Скрипаль, матери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратиться в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Скотланд-Ярда.

Как отмечается, ведомство не получало от российских властей официального уведомления о том, что Скрпипали признаны в России пропавшими без вести.

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«Мы не готовы более обсуждать этот вопрос», — заявил представитель Скотланд-Ярда.

Ранее сообщалось, что мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.