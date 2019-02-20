В Ханое делают прически как у Трампа и Ким Чен Ына в преддверии их саммита

Парикмахерская в Ханое бесплатно делает посетителям прически в стиле лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает Time.

Клиентам предлагается подстричься в стиле Трампа и Ына в преддверии их второго саммита.

Корейцам также предлагают осветлить волосы, чтобы быть похожими на американского президента.

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Саммит пройдет во вьетнамской столице 27 февраля. Первая встреча лидеров двух стран состоялась 12 июня в Сингапуре.

К первой встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре повяился «Бургер мира».