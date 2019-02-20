Во Франции проходят протесты на фоне осквернения еврейского кладбища

Десятки тысяч людей вышли на акции протеста в городах Франции 19 февраля, сообщает Guardian.

Причиной волнений стало осквернение еврейского кладбища. Более 80 могил были исписаны свастиками и другими нацистскими символами в ночь на 18 февраля.

Политические лидеры всех партий, включая бывших президентов Франсуа Олланда и Николя Саркози, провели акцию в Париже на площади Республики, чтобы осудить антисемитские акции под общим лозунгом: «Хватит!».

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Президент страны Эмануэль Макрон посетил национальный мемориал жертвам холокоста в Париже вместе с главой сената и национального собрания.

«Антисемитизм расплескивается, словно яд», — заявили во французском правительстве.

Франция занимает третье место в мире ко количеству проживающих евреев после Израиля и США.

17 февраля в Париже на Елисейских полях прошел марш сторонников «желтых жилетов», который посвящен трехмесячной годовщине с начала протестов во Франции.