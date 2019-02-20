Путин назвал талант молодежи одним из конкурентных преимуществ России

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что талант, энергия и способности российской молодежи являются одним из самых сильных конкурентных преимуществ страны.

«Хочу обратить внимание молодежи: ваш талант, энергия, креативные способности — в числе самых сильных конкурентных преимуществ России. Мы это понимаем и очень ценим», — сказал Путин.

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Президент добавил, что для развития талантов молодых людей в России в настоящее время создана целая система проектов и конкурсов личностного роста.

«И чтобы каждый молодой человек, студент, школьник мог проявить себя, мы уже создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Это так называемые «Проектория», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал», «Лидеры России» и многие другие», — перечислил Путин.

Президент призвал российских школьников и студентов активно участвовать в этих проектах.

Путин также заявил, что рассчитывает на присоединение к подобным проектам российских компаний и деловых сообществ.

Чем запомнилось послание президента в 2019 году, «Газета.Ru» рассказывает в режиме онлайн.