Редкого черного пингвина засняли на видео
Телеканал «Би-би-си Америка» разместил в своем фейсбуке кадры, на которых изображается почти полностью черный императорский пингвин.
Сообщается, что необычная окраска оперения пингвина объясняется редкой мутацией под названием меланизм.
«Он (пингвин. — «Газета.Ru») может быть единственным в своем роде», — говорится в клипе «Би-би-си».
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В видеозаписи отмечается, что данные кадры могут быть первым в истории изображением черных пингвинов.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились пингвинята.