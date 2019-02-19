Редкого черного пингвина засняли на видео

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Телеканал «Би-би-си Америка» разместил в своем фейсбуке кадры, на которых изображается почти полностью черный императорский пингвин.

Сообщается, что необычная окраска оперения пингвина объясняется редкой мутацией под названием меланизм.

«Он (пингвин. — «Газета.Ru») может быть единственным в своем роде», — говорится в клипе «Би-би-си».

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В видеозаписи отмечается, что данные кадры могут быть первым в истории изображением черных пингвинов.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились пингвинята.