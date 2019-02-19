Два белых медвежонка родились в новосибирском зоопарке
Живущая в зоопарке Новосибирска белая медведица Герда, родила сразу двух белых медвежат, сообщает РИА «Новости».
Как рассказали в зоопарке, медвежата родились 11 декабря прошлого года. О появлении у медведей потомства удалось узнать с помощью камер видеонаблюдения в логове Герды.
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Врачи и сотрудники зоопарка еще не осматривали медвежат. Видеонаблюдение показывает, что с ними все в порядке. Герда стала мамой в третий раз, но впервые выкармливает сразу двух медвежат.
В зоопарке рассказали, что случаи, когда удается выкормить двух медвежат, довольно редкие.
Герда живет в зоопарке с 2008 года вместе с самцом Каем, родила сразу двух белых медвежат, сообщает зоопарк во вторник.