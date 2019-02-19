Семерняшки из Ирака умерли в больнице

Семеро детей, родившихся одновременно у 25-летней женщины в Ираке, умерли в больнице, передает РИА «Новости».

«Все семеро младенцев, родившихся несколько дней назад в больнице аль-Баттуль, скончались», — сообщил источник.

Причина гибели младенцев пока не называется.

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Ранее сообщалось, что 25-летняя женщина естественным путем родила сразу мальчика и шесть девочек.

Директор больницы аль-Баттуль Али Шариф заявил, что здоровье женщины и детей хорошее, и назвал это событие «беспрецедентным» для Ирака.