Родившегося в Москве детеныша эдильбаевского барана назвали Любашей

Родившегося в Москве на ферме ВДНХ детеныша эдильбаевского барана назвали Любашей, передает РИА «Новости».

Имя для ягненка выбирали пользователи социальных сетей из таких имен, как Любовь, Мирабель, Венера, Амура и Агапи.

«По желанию москвичей овечку назвали Любаша. За это имя отдали свой голос 35% подписчиков страниц выставки в соцсетях», — сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Отмечается, что ягненок родился незадолго до дня всех влюбленных.