В Мичигане произошла стрельба, есть жертвы
В США полиция проинформировала о гибели четырех человек в результате стрельбы в Мичигане. Об этом сообщает CBS News.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на улице 19 mile Road в округе Кент после обеда.
«Мы можем подтвердить, что четыре человека погибли», — говорится в сообщении.
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В полиции уточнили, что в настоящее время угрозы общественной безопасности нет.
Ранее сообщалось, что в США полиция проинформировала о числе жертв стрельбы в городе Аврора.