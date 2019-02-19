В Мичигане произошла стрельба, есть жертвы

В США полиция проинформировала о гибели четырех человек в результате стрельбы в Мичигане. Об этом сообщает CBS News.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на улице 19 mile Road в округе Кент после обеда.

«Мы можем подтвердить, что четыре человека погибли», — говорится в сообщении.

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В полиции уточнили, что в настоящее время угрозы общественной безопасности нет.

Ранее сообщалось, что в США полиция проинформировала о числе жертв стрельбы в городе Аврора.