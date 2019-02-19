В МВД Египта уточнили данные о жертвах взрыва в Каире

В египетском МВД проинформировали о гибели двух сотрудников правоохранительных органов и террориста при взрыве в центре Каира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что полицейские преследовали подозреваемого в старой части города, однако, когда его задержали, одно из имевшихся у террориста взрывных устройств взорвалось.

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По данным ведомства, это привело к гибели двух сержантов полиции и террориста. Кроме того, еще три полицейских пострадали.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в центре Каира рядом с университетом «Аль-Азхар».