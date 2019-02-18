Задержана мать ребенка, ночевавшего в лесу в Москве

Следователи задержали мать шестилетнего ребенка, который провел всю ночь один в парке «Лосиный остров» в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей СК.

В ведомстве пояснили, что показания матери и мальчика являются противоречивыми, и женщина задержана для установления полной картины инцидента.

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СК также возбудил дело в отношении родителей мальчика.

Женщина ранее рассказала, что сын попросил остановить машину, когда они проезжали мимо «Лосиного острова», после чего сбежал в направлении леса.