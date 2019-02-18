Спасатели разобрали опасные конструкции после обрушения в Петербурге

Сотрудники МЧС разобрали опасные нависающие конструкции в корпусе университета ИТМО в Петербурге, где произошло обрушение, передает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС.

В ведомстве добавили, что на совещании будет принято решение о дальнейшем разборе завалов.

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Ранее власти Петербурга решили не сносить корпус университета ИТМО после его обрушения.

16 февраля в здании ИТМО в Петербурге произошло обрушение на площади порядка 150 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.