Дети пострадали при обрушении балкона на севере Москвы

На севере Москвы при обрушении балкона пострадали двое детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте.

Источник добавил, что у десятилетней девочки диагностировано сотрясение мозга, четырехлетний мальчик получил травму ноги.

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Оба ребенка были госпитализированы в городскую клиническую больницу №9.

В июле 2018 года в американском городе Хэртфорд, штат Коннектикут, 15 человек также пострадали в результате обрушения балкона.