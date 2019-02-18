Дети пострадали при обрушении балкона на севере Москвы
На севере Москвы при обрушении балкона пострадали двое детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Ленинградском проспекте.
Источник добавил, что у десятилетней девочки диагностировано сотрясение мозга, четырехлетний мальчик получил травму ноги.
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Оба ребенка были госпитализированы в городскую клиническую больницу №9.
В июле 2018 года в американском городе Хэртфорд, штат Коннектикут, 15 человек также пострадали в результате обрушения балкона.