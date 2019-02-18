Власти Петербурга прокомментировали информацию о сносе здания университета ИТМО

Власти Петербурга решили не сносить корпус университета ИТМО после его обрушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате вице-губернатора города Владимира Кириллова.

Отмечается, что было решено сохранить историческое здание университета, расположенное на улице Ломоносова.

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«Объемы восстановительных работ будут определены после полной расчистки завалов и проведения дополнительного осмотра строительных конструкций»,— подчеркнули в ведомстве.

16 февраля в здании ИТМО в Петербурге произошло обрушение на площади порядка 150 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в сети появилось видео обрушения в здании вуза в Санкт-Петербурге.