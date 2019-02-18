Суд из-за плохого перевода не смог рассмотреть жалобу украинских моряков

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Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на продление ареста задержанных в Керченском проливе моряков из-за плохого перевода документов с русского языка на украинский, передает РИА «Новости».

Как отмечается, суд заявил отвод переводчику, так как перевод постановления нижестоящего суда «не соответствует переводу с русского языка на украинский». Возражений со стороны прокурора не поступало, в связи с чем судья постановила направить материалы на «устранение препятствий».

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Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала сроки принятия новых антироссийских санкций из-за событий в Керченском проливе.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.