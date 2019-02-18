Москвичей предупредили о суровой погоде в День защитника отечества

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в День защитника отечества 23 февраля в столице ожидаются «суровые» морозы, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, на протяжении предстоящей недели жителей Москвы ждет изменчивая погода. Ощутимое похолодание начнется еще в пятницу, 22 февраля, в ночь на 23 февраля ударит мороз до -16°C, днем потеплеет до -9°C,

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«То есть вполне такие суровые, мужественные черты лица проявит погода в День защитника Отечества. Это будет совсем не тепленькая погода», — отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, когда в Москву вновь придет оттепель.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.