В Москву вновь придет оттепель
В Москву придет оттепель и мокрый снег, который будет сопровождаться сильным ветром. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя центра погоды «Фобос».
Отмечается, что 18 и 19 февраля в столице будет холодный антициклон, но уже в ночь на среду, 20 февраля, погода изменится.
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«С запада подойдет теплый атмосферный фронт... [Он] продлится практически до конца рабочей недели», — добавил представитель.
Кроме того, по данным синоптиков, до конца недели в столице может выпасть до 10 мм осадков.
Ранее сообщалось, что самым теплым днем года в Москве стало 16 февраля.