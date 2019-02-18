Представители миссии ОБСЕ прибыли на место взрыва в Донецке

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли в центр Донецка, где произошли три взрыва, передает ДАН.

По имеющимся данным, в настоящее время наблюдатели осматривают воронки.

Утром 18 февраля в центре Донецка произошло три взрыва, два из них — рядом с гостиницей, где проживают представители миссии ОБСЕ. Предварительно известно, что жертв и пострадавших нет. По версии представителя самопровозглашенной ДНР, взрывы произошли в результате атаки украинских беспилотников

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Ранее сообщалось, что на месте взрывов в Донецке найдены фрагменты взрывчатки.

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