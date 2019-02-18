Три взрыва произошли в центре Донецка

В центре Донецка произошло три взрыва, два из них — рядом с гостиницей, где проживают представители миссии ОБСЕ, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

По имеющейся информации, третий взрыв произошел на пустыре. Территория в районе места взрывов в настоящее время оцеплена.

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По данным источника ТАСС, на месте взрыва осталась воронка. Сообщается, что взрывы произошли на бульваре Пушкина в центральной части Донецка, где располагаются офисы госструктур самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В прошлом году глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка в ресторане «Сепар».