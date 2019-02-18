Учебник по истории Крыма решили изъять из школ
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что по совету крымских татар учебник по истории Крыма решили убрать из школьных и публичных библиотек, передает РИА «Новости».
До этого члены Совета крымских татар рассказали, что данный учебник нарушает статью 282 российского Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства.
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По словам Бальбека, дальнейшую судьбу учебника уже обсудили с главной Крыма Сергеем Аксеновым.
«Решение принято», — добавил Бальбек.
Он отметил, что учебник вскоре изымут из местных школ и библиотек.
Ранее сообщалось, что крымские татары призвали изъять школьный учебник по истории Крыма.