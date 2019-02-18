В Японии при пожаре на птицеферме сгорели десятки тысяч цыплят

В результате крупного пожара на птицеферме в городе Омитама на острове Хонсю сгорели десятки тысяч кур и цыплят, сообщает NHK.

По данным телеканала, возгорание произошло в воскресенье, 18 февраля. Отмечается, что в результате пожара полностью сгорели четыре корпуса фермы. В полиции добавили, что в общей сложности на территории предприятия в семи корпусах находились около 80 тыс. цыплят и кур.

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В NHK рассказали, что в настоящее время пожар потушен. В результате инцидента сотрудники птицефермы не пострадали.

В конце прошлого года сообщалось, что в Японии произошел взрыв в ресторане.